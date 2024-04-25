تحذيرات من أمطار غزيرة في السعودية.. ومكة تسجل أعلى درجة حرارة

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في بيان رسمي،، إذ كشف باحث في الطقس عن الخرائط الجوية الأسبوع المقبل والتي تشير إلى سقوط أمطار غزيرة، بحسب ما جاء في صحيفة «سبق» السعودية.

تفاصيل الحالة الجوية في السعودية

وبحسب ما جاء في الصحيفة السعودية، يتوقع مركز الأرصاد سقوط أمطار رعدية تصاحبها رياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: «جازان، مكة المكرمة، الباحة، عسير» تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، أما فيما يتعلق بمكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة وهي 40 درجة مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 11 درجة فقط بجانب أعلى نسبة رطوبة 90%.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد السعودي من هطول أمطار غزيرة على القطاع الجبلي من منطقة جازان، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح شديدة، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وانعدام في مدى الرؤية، وتشمل مجموعة من المحافظات حتى الساعة 10 مساء، وهي: «الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب»، وأمطار متوسطة على محافظات: «ضمد، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، والدرب، وبيش».

حالة الطقس الأسبوع القادم

ومن جهته، أوضح عبدالله العصيمي العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية، والباحث في الطقس أنَّ الخرائط الجوية الأسبوع القادم، تشير إلى ضعف شديد في التيار النفاث، وصعود المرتفعات العلوية الدافئة حتى جنوب غرب روسيا، موضحًا أنَّ هذا الضعف والصعود يسبب تعمقًا ممتازًا للمنخفضات العلوية على الجزيرة العربية، ومؤشرات حالة مطرية غزيرة الأسبوع القادم.

وأضاف الباحث في الطقس أنَّ الحالات المطرية في مثل هذا الوقت طبيعية ومعتادة فضلًا عن استمرار التواجد في فصل الربيع وموسم الأمطار.