الأرصاد: طقس ربيعي على السواحل الشمالية الشرقية اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلد ستشهد طقسا مشمسا اليوم الاثنين على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومحافظات شمال الدلتا، مما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، في حين يسود طقس ربيعي لطيف على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية، ووسط وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيان، أن الطقس الغائم على معظم المحافظات يأتي بسبب انتشار غطاء سحابي نتيجة امتداد منخفض جوي قادم على سطح البحر المتوسط، يعمل على حجب أشعة الشمس معظم ساعات النهار، كما تشهد المدن والمحافظات الواقعة على السواحل الشرقية والغربية وشمال الوجه البحري طقسا دافئا خلال النهار ومائل للبرودة ليلا.

طقس حار على القاهرة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن محافظة القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وجنوب الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، ومدن القناة، ستشهد طقسا حارا اليوم خلال ساعات النهار، وربيعي لطيف مع بداية ساعات المساء.