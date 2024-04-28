«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس غدا.. انخفاض الحرارة وتساقط أمطار

حذرت الأرصاد الجوية، من استمرار التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة والرعدية أحيانًا في حالة الطقس غدًا الاثنين، وذلك على مناطق مختلفة على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية.

أجواء حارة على القاهرة

وأوضحت في بيان، حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة بحالة الطقس غدًا، بحيث تصبح الأجواء ربيعية حارة على مدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشمال الدلتا وجنوب الوجه البحري، في حين تظل الأجواء دافئة على شمال البلاد وشمال الوجه البحري، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى تكاثر السحب العالية والمنخفضة الممطرة على جبال البحر الأحمر ومحافظة جنوب سيناء، نتيجة تأثير منخفض السودان الموسمي، الذي يصاحبه سقوط أمطار غزيرة ورعدية.

درجات الحرارة غدًا الاثنين

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين على مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.