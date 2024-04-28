3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا.. تحذير من سقوط أمطار رعدية على هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس الساعات المقبلة لتتوقع أن تبدأ الحرارة في الارتفاع بداية من غدا الاثنين، ليسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتسود عدة ظواهر جوية على عدد من أنحاء البلاد.

3 ظواهر جوية غدا

وحذرت «الأرصاد» في بيان لها من وجود عدة ظواهر جوية غدا على بعض الأنحاء، وهي كالتالي:

- شبورة مائية تضرب بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية خلال الصباح الباكر.

- تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

- نشاط الرياح على أغلب الأنحاء خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين على مدن ومحافظات الجمهورية كالآتي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.