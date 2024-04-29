تداول 118 ألف طن بضائع في مواني البحر الأحمر

وصل إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة مواني البحر الأحمر إلى 7 سفن، وجرى تداول 118 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و535 شاحنة و135 سيارة.

وبحسب المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، شملت حركة الواردات 34 ألف طن، و231 شاحنة و95 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 84 ألف طن بضائع، و304 شاحنات و40 سيارة.

استقبال السفينة UBC HALIFAX

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة «UBC HALIFAX» وعلى متنها 31 ألف طن ألومنيوم قادمة من البرازيل، والسفينة بوسيدون اكسبريس، بينما تغادر السفينة «EAGLE» وعلى متنها 32 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند والعبارة الرياض.

وغادر الميناء أمس السفينة «ZHONG SHAN MEN» وعلى متنها 49 ألف طن فوسفات تصدير إلى الصين والسفينتين «الحرية 2» و«أمل»، كما جرى تداول 1700 طن بضائع و255 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لـ3 سفن وهي «كوين نفرتيتي، وسينا، وآور»، كما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2180 راكبا بموانيها.