خريطة سقوط الأمطار اليوم على المحافظات.. رعدية ومتفاوتة الشدة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا حول المحافظات والمدن التي تشهد سقوط أمطار، اليوم الأحد، حيث تتفاوت في شدتها وتكون رعدية أحيانا، في ظل استمرار حالة التقلبات الجوية التي يشهدها النصف الثاني من فصل الربيع.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتشمل أماكن سقوط الأمطار اليوم وفقا للصور الصادرة عن الأقمار الصناعية كلا من مدن محافظة جنوب سيناء، وهي (أبو رديس - أبو زنيمة - نويبع - طابا - رأس سدر - دهب - شرم الشيخ - سانت كاترين)، إضافة إلى سلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تتكاثر السحب العالية والمنخفضة التي يصاحبها أمطار متوسطة ومتفاوتة الشدة ورعدية أحيانا، وذلك بسبب الطبيعية الجغرافية والجبلية هناك.

هل تمتد الأمطار إلى شمال وجنوب الصعيد؟

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن محافظات شمال الصعيد لن تشهد اليوم أي تكاثر للسحب الممطرة، حيث أن الطقس سيكون غائما جزئيا على شمال وجنوب الصعيد اليوم بسبب وجود غطاء سحابي، ولكنها لن تسفر عن سقوط أي أمطار في تلك المناطق.

وبحسب الهيئة، لن تشهد السواحل الشمالية الغربية اليوم أي سقوط أمطار على عكس ما حدث خلال الأيام الماضية، حيث تشهد استقرارا في الطقس ودرجات الحرارة بدء من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.