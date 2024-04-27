حالة الطقس غدا.. أمطار رعدية بهذه المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا حول حالة الطقس غدا، موضحة أن الأجواء ستكون حارة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون دافئا نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تكون حـالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر، مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتسقط غدا الأحد، أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وهناك نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 28 أبريل، كما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.