حملات مكثفة على الأسواق والمخابز لضبط الأسعار في مدينة العبور

عقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، ومنال إحسان، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، اجتماعاً لبحث أوجه التعاون بين جهاز مدينة العبور ووزارة التموين بشأن ضبط أسعار وجودة السلع بالأسواق بمدينة العبور، من خلال تشكيل حملات يومية لضبط أسعار السلع والخدمات المقدمة المواطنين.

حملات يومية على الأسواق والمحال التجارية

وأكدت «إحسان»، أن الحملات سيتم شنها يومياً بالتنسيق مع جهاز المدينة وتستهدف الأسواق والمحال التجارية، ومنافذ بيع المنتجات الغذائية وخاصة المخابز، للتأكد من تخفيض أسعار الخبز، بعد تراجع سعر طن الدقيق، ومتابعة السلع المعروضة للمواطنين من حيث الجودة والسعر والصلاحية، مضيفة أنه لا تهاون مع من يقومون بغش السلع أو عرضها بأسعار مخالفة أو بعد انتهاء صلاحيتها.

وأوضحت «إحسان» تخصيص رقم «واتس آب» لاستقبال الشكاوى التموينية لمحافظة القليوبية على الرقم (01289625611)، مشيرة إلى أن تلك الحملات تأتي بالتزامن مع صدور قرار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر.

إلزام المخابز السياحية بمواصفات وأسعار رغيف الخبز

وقالت «إحسان»، إن القرار يلزم المخابز السياحية الحرة والمخابز الأفرنجية العاملة في إنتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والأوزان والحد الأقصى للسعر المقرر لكل وزن، باعتبار أن كل مخالفة لأسعار وتداول الخبز يعاقب عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون (163) لسنة 1950 وتعديلاته، وكل مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.