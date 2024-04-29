«الأرصاد»: منخفض جوي وكتل هوائية أوروبية وراء انخفاض الحرارة اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة، اليوم، على جميع أنحاء البلاد، بسبب كتلٍ هوائيةٍ أوربية قادمة على مسطح البحر المتوسط، تعود معها الأجواء الربيعية اللطيفة على جميع الأنحاء، إذ ساعدت على استقرار درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في هذا الوقت منفصل الربيع.

منخفض جوي وكتل باردة

وأشارت الأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها، إلى أنّ الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب شرق أوروبا على مسطح البحر المتوسط، والذي يأتي في وقت متزامنا مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، عملت على انخفاض قيم الحرارة العظمي بين 5 لـ6 درجات، كما يعمل المنخفض الجوي على تكون غطاء سحابي من السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم محافظات السواحل الشمالية للبلاد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم على بعض مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة: الحرارة العظمى 30 والصغرى 17

العاصمة الإدارية: العظمى 30 الصغرى 17

6 أكتوبر: العظمى 31 الصغرى 16

بنها: العظمى 29 الصغرى 17

دمنهور: العظمى 29 الصغرى 17

وادي النطرون: العظمى 31 الصغرى 16

الزقازيق: العظمى 30 الصغرى 17

شبين الكوم: العظمى 29 الصغرى 16

الإسماعيلية: العظمى 31 الصغرى 14

السويس: العظمى 31 الصغرى 15

الاسكندرية: العظمى 23 الصغرى 15

مطروح: العظمى 22 الصغرى 15

العلمين:العظمى 23 الصغرى 15