«دايما بقول مش هجوز بناتي».. أحمد زاهر يتحدث عن شعوره بعد خطبة ابنته ليلى

تحدث الفنان أحمد زاهر عن بناته وطبيعة علاقته معهنّ، إذ يجمعهم علاقة قوية ودائماً يحرص على مساعدتهم في اختيار أدوار فنية مناسبة لهنّ، إذ ذكر أكثر من مرة أنَّه يشعر بالغيرة الشديدة عليهنّ من أي شخص.

أحمد زاهر يتحدث عن شعوره تجاه بناته

وقال أحمد زاهر بعد خطبة ابنته ليلى لـ«الوطن»: «إحساس صعب للغاية، لأنّي كنت أكرر باستمرار مش هجوز بناتي، ولكن للأسف أضعف أمامهنّ».

وتحدث عن طبيعة العلاقة بينه وبين هشام جمال خطيب ابنته ليلى زاهر قائلاً: «هشام صديقي وأحبه للغاية، ولم يكن هناك مشاعر مرتبة، ولكن كل الأمر جاء صدفة، وترتيب من الله سبحانه وتعالي» .

آخر أعمال الفنان أحمد زاهر

مسلسل محارب أخر أعمال الفنان أحمد زاهر، وهو من بطولة الفنان حسن الرداد، ومنة فضالي، نرمين الفقي، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وعابد عناني، وعفاف شعيب، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.