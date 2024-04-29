عاجل.. 1215 جنيها تراجعا في أسعار الحديد بالأسواق اليوم الاثنين

شهدت أسعار الحديد، اليوم الاثنين، انخفاضًا ملحوظًا في كل من المصانع والمخازن، وبلغ طن الحديد الاستثماري اليوم 41 ألفًا و255 جنيهًا للمستهلك، بعد أن كان قد سجل 42 ألفًا و470 جنيهًا أمس، بتراجع بلغ 1215 جنيها للطن، وفق بوابة أسعار مجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية لمختلف الأنواع، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة، كالتالي:

- سجلت أسعار حديد عز نحو 42 ألفًا و671 جنيهًا للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجلت أسعار حديد السويس للصلب نحو 42 ألفًا و450 جنيه للطن من للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة، محققًا قيمة تراجع 180 جنيها للطن.

- كما سجلت أسعار حديد بشاي نحو 42 ألفًا و600 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة بتراجع 150 جنيها.

- حددت شركة حديد المراكبي أسعار الحديد نحو 41 ألفًا و200 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- وصلت أسعار حديد مصر ستيل نحو 39 ألفًا و501 جنيها للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجلت أسعار حديد الجيوشي للصلب نحو 39 ألفًا و50 جنيهًا للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

- استقر سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، عند مستوى 41 ألفا 400 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجلت أسعار حديد العلا نحو 39 ألفا 2350 جنيها للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجلت أسعار حديد الكومي نحو 39 ألفًا و250 جنيها للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- وبلغت أسعار حديد المصريين اليوم في مصر، إذ سجل نحو 42 ألفًا و150 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.