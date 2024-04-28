تراجع أسعار الحديد اليوم.. طن «الاستثماري» بـ39 ألفا و50 جنيها

سجلت أسعار الحديد اليوم الأحد 28-4-2024، حالة من الاستقرار في المصانع والمخازن، وبلغ سعر طن الحديد الاستثماري، نحو 39 ألفًا و50 جنيهًا للطن اليوم، مقارنة بـ39 ألفًا و150 جنيها، وهي الأسعار المعلنة قبل يومين من الشركات ومصانع الحديد، أي أن سعر طن الحديد حقق نسبة تراجع بلغت 100 جنيه للطن خلال تعاملات اليوم، بحسب المعلن من الشركات والمصانع.

أسعار الحديد اليوم

«الوطن» تنشر أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية لمختلف الأنواع، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من الاتحاد العربي للحديد والصلب.

- سجلت أسعار حديد عز نحو 42 ألفًا و550 جنيهًا للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة، محققًا قيمة تراجع 100 جنيه للطن.

- سجلت أسعار حديد السويس للصلب نحو 42 ألفًا و450 جنيه للطن من للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة محققًا قيمة تراجع 180 جنيها للطن.

- كما سجلت أسعار حديد بشاي نحو 42 ألفًا و600 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة بتراجع 150 جنيه.

- حددت شركة حديد المراكبي أسعار الحديد نحو 41 ألفًا و200 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- وصلت أسعار حديد مصر ستيل نحو 39 ألفًا و501 جنيها للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجلت أسعار حديد الجيوشي للصلب نحو 39 ألفًا و50 جنيهًا للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

- استقر سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، عند مستوى 41 ألفا 400 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجلت أسعار حديد العلا نحو 39 ألفا 2350 جنيها للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجلت أسعار حديد الكومي نحو 39 ألفًا و250 جنيها للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- وبلغت أسعار حديد المصريين اليوم في مصر، إذ سجل نحو 42 ألفًا و150 جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.