أدعية تنزع الخوف من القلب.. رددها في هذه الأوقات لتطمئن

قد يتعرض الشخص إلى مواقف تسبب فزعه وخوفه وقلقه، إلاّ أنّ الشرع الحنيف دل إلى ذكر ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المستحب ترديده في مثل تلك الأوقات، وذلك ليطمئن قلب الشخص من خلال ثقته ولجوؤه إلى الله سبحانه وتعالى.

ذكر ينزع الخوف من القلب

وحول الذكر الذي ينزع الخوف من القلب، نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّ السُّنَّة المطهَّرة دلت على أن الإنسان إذا حصل له ما يُرَوّعُهُ أن يقول: «هو الله، الله ربي لا شريك له»؛ لما جاء عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا راعَه شيء قال: «هُوَ اللهُ، اللهُ رَبِّي لا شَرِيكَ لَهُ» رواه النسائي في «السنن الكبرى». وأخرجه أبو داود وابن ماجه في «سننهما» والطبراني في «المعجم الكبير» عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها.

وقالت دار الإفتاء إن هذا الحديث يدلُّ على استحباب الدعاء عند حصول ما يُرَوّع الإنسان أو يُفزعه من الكوارث والأهوال أو غيرها بالدعاء المذكور، وكذلك استحب العلماءُ الصلاة عند حدوث شيء من هذا القبيل.

دعاء الخوف الشديد

وروى أبو داود -وقال الألباني: صحيح- عَنْ أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا، قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ».

ومن الممكن أن يردد المسلم أيضا:

- اللهم أبدل قلقي سكينة، وهمي انشراحا، وسخطي رضا، وخوفي طمأنينة، وعجزي قدرة، وحزني فرحا، وضيقي سعة، وعسري يُسرا، وضعفي قوة.

- اللهم لجأتُ إليك بحزني وهمي وضيقتي وخوفي، اللهم فاستبدل كل حزني بسعادة تنسيني بؤسي وقلة حيلتي.

- اللهم آمن خوفي، واشرح صدري، وفرّج واشر همي، وبدل حزني فرحا.

- اللهم إني أناجيك من همي وحزني وخوفي وقلقي وألمي وكربي وجرحي وكسرتي فاغثني.

- أعوذ بكلمات الله التامّات من غضبه وعقابه، وشرّ عباده، ومن همزات الشياطين اللهم بدل خوفي بأمان وحُزني بفرح و همي بفرج.

- بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

- أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

- اللهم آمن خوفي واشرح صدري وفرج همي وبدل حزني فرحًا، وعسري يسرًا يا الله.