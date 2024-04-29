تفاصيل حصد منتخب ألعاب القوى البارالمبية 8 ميداليات في «مراكش الدولية»

كشف شعبان الخطيب رئيس بعثة مصر في بطولة مراكش الدولية لألعاب القوى البارالمبية، تفاصيل فوز الفراعنة بـ8 ميداليات متنوعة في ختام البطولة، قائلا: «بالأمس انتهت الفعاليات، وحققنا إنجازا تاريخيا بالفوز بهذا العدد من الميداليات».

مصر تحصد 8 ميداليات ببطولة مراكش

وأضاف رئيس بعثة مصر في بطولة مراكش الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المعروض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين بسنت مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «فزنا بـ3 ميداليات ذهبية، و3 فضيات، وبرونزيات، والبعثة مشاركة بـ6 لاعبين جميعهم فازوا بميداليات».

بطولة مراكش الدولية تؤهل لبارالمبياد باريس

وتابع الخطيب: «هذه البطولة ستكون مؤهلة لبارالمبياد باريس، وأتمنى أن يكلل الله مجهودنا في باريس، ونرفع اسم مصر في المحافل الدولية».

وواصل رئيس بعثة مصر في بطولة مراكش الدولية: «ألعاب القوى أم الألعاب، لأنها تشمل ألعابا كثيرة، وهي نفس ألعاب الأصحاء مع بعض الاختلافات مثل الفئات الطبية الكثيرة لدينا، واختلاف أرقام سباقات الجري، كما أن بعض المنافسات نلعبها بكراسي متحركة».