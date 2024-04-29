«Challengers» يتصدر الإيرادات في يومه الأول بالسينمات بـ6 ملايين دولار

تصدر فيلم Challengers شباك التذاكر في يومه الأول بدور العرض السينمائي بالولايات المتحدة، حيث حقق إيرادات بلغت 6.2 مليون دولار، متصدرا قائمة إيرادات الأفلام على المستوى المحلي بالسينمات الأمريكية، بجانب 765 ألف دولار في السوق الخارجي، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم لـ6.9 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

Challengers من بطولة زندايا، جوش أوكونور ومايك فيست، وإخراج لوكا جوادانيينو وسيناريو جاستن كوريتزكيس، تدور أحداث الفيلم، حول بطل تنس محترف يخطط للعودة بمساعدة زوجته، لاعبة التنس السابقة التي اعتزلت بعد تعرضها لإصابة، بينما يواجه لاعبًا آخر، الذي أيضًا تصادف أنه أفضل صديق سابق له وحبيب زوجته السابق.

توقعات بارتفاع إيرادات Challengers لـ15 مليون دولار

ومن المتوقع أن تصل إيرادات الفيلم لـ15 مليون دولار خلال عرضه في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في 3400 قاعة عرض.

كان من المقرر أن يفتتح الفيلم فعاليات الدورة الـ80 من مهرجان في فينيسا السينمائي، لكن جرى سحبه من المهرجان بسبب إضراب الممثلين في عام 2023، وعرض للمرة الأولى في سيدني بأستراليا في 26 مارس الماضي، قبل طرحه في السينمات بحلول 26 أبريل 2024.