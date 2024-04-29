ماذا قال ضيوف الفرح الأسطوري عن مصر؟.. «وقت ممتع لا يمكن نسيانه»

حفل زفاف أسطوري استمر 4 ليال متواصلة في منطقة الأهرامات بالجيزة، حيث حرص الملياردير الأمريكي أنكور جين وزوجته عارضة الأزياء الشهيرة أريكا هاموند، على اختيار هذا الموقع ليكون المقر الرسمي لإقامة زفافهما، تحت إشراف عالم الآثار زاهي حواس.

وانعكست الأجواء التاريخية للحفل على الانطباع الإيجابي للحضور من مختلف الجنسيات، الذين وصل عددهم إلى نحو 150 فردًا، إذ عبروا عن سعادتهم لزيارة مصر، وقضاء هذا الوقت الممتع في منطقة تضم إحدى عجائب الدنيا السبعة، من خلال منشورات عبر حساباتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، سواء بالكتابة أو مشاركة الصور المميزة.

«كان وقتًا لا ينسى على الإطلاق»، كان هذا من ضمن الانطباعات، التي عبرت عنها إحدى صديقات العروسين عن زيارتها لمصر، معبرة عن إعجابها الشديد بكل ما رأته، لتشارك مجموعة من الصور وسط الأهرامات، تعكس الأجواء المصرية بامتياز، والتي ظهرت في التصميمات الفرعونية التي تزين بها ذلك الفرح الأسطوري.

أجواء مصرية بنكهة عالمية

لم يكن ذلك الانطباع الوحيد الذي تركته مصر في قلوب الحاضرين، إلا أنه ظهر أيضًا، في لعبة الطاولة الشهيرة، التي حرصت العروس أريكا هاموند، على التقاط صورة بصحبتها على سفح الأهرامات، ليكن تخليدًا لزيارتها إلى أرض الكنانة، وانعكست الأجواء المصرية في مشاركة إحدى الحضور على حسابها الشخصي على «إنستجرام»، صورة لخرطوش مدون عليه أسماء العروسين باللغة الفرعونية، ما أضفى طابعًا مختلفًا على أجواء الفرح معلقة عليه: «الحروف الفرعونية رائعة».

وشاركت إحدى الحضور، مقطع فيديو للفرح الأسطوري، كتبت عليه: «لقد كانت الليلة الأفضل على الإطلاق»، بينما أبدى آخر إعجابه بالأجواء المصرية للفرح الأسطوري، معلقًا: «يا له من فصل مميز في تلك القصة، أجواء زفاف رائعة في مصر».

وعكست بعض مقاطع الفيديو، الأجواء الشعبية المصرية، التي ظهرت في رقص التنورة واستخدام الطبلة وغيرها، الأمر الذي حاز على إعجاب العريس «جين»، الذي تفاعل معه بشدة، وأخذ يتراقص مع الأغاني ويعزف على الطبل وكأنه مصري أصيل.

أبرز حضور الفرح الأسطوري في مصر

بدأت أجواء حفل الزفاف الأسطوري في قصر محمد علي، الذي جاء تحت شعار «القاهرة الحديثة»، وكان هناك حضورا بارزا لعدد من الشخصيات المهمة والفنانين العالمين، منهم لانس باس ومايكل تورشين، وروبن ثيك وزوجته أبريل لوف جيري، والمستثمر كيفن أوليري وزوجته ليندا، والمؤثرة سيرينا كريجان، وعدد من السياسيين ورجال الأعمال البارزين، وفقًا لموقع «روسيا اليوم».