مشاهد من حفل زفاف ابنة المطربة حنان.. ماذا غنت للعروس؟

عَمت الفرحة أسرة المطربة المعتزلة حنان، بمناسبة زفاف ابنتها أميرة، بعد احتفالها أمس، بزواجها من شاب يدعى «هشام» وهو من خارج الوسط الفني، وشهد الحفل لفيفٌ من نجوم الفن والإعلام، الذين توافدوا لمشاركة العروسين فرحتهما في ليلةٍ مُبهرة.

المطربة حنان تحتفل بزفاف ابنتها أميرة

وتألقّت المطربة حنان في ثوبٍ أنيقٍ عَكَس سعادتها الغامرة بهذا اليوم المميز، وشاركت ابنتها الرقص على أنغام الموسيقى، وحرص زوجها الفنان سامح الصريطي على التواجد إلى جانبها، مُشاركًا إياها فرحتها ومباركًا للعروسين حياة سعيدة مليئة بالحب والوئام، كما وثّقت الإعلامية سهر جودة أجواء الحفل في فيديو نشرته عبر حسابها على انستجرام، لفت أنظار المتابعين الذين تفاعلوا مع المشاهد المُبهجة، مُهنئين العروسين بدعواتٍ طيبة.

ونشر أصدقاء العروس بعض الصور التي وثّقت أجواء حفل الزفاف أمس، إذ أحياه الفنان حسام حسني بحضور مجموعة من المشاهير منهم الفنانة والإعلامية منى عبدالغني وسهير جودة، وحميد الشاعري ولمياء فهمي عبدالحميد وسامح السريطي وخالد زكي وغيرهم.

وخلال الحفل، حرصت المطربة حنان على الغناء لابنتها «أميرة»، بعدما أمسكت المايك وقدمت أغنيتها الشهيرة «الشمس الجريئة»، وبعدها بدأت الإعلامية منى عبدالغني في غناء «يالا يا أصحاب»، ثم تشاركت منى عبدالغني وحنان معًا في تقديم أغنية «يوم بعد يوم» لفرقة المصريين، وسط تصفيق حاد من الحاضرين.

وأهدت المطربة حنان لابنتها، أغنية بمناسبة زفافها تقول كلماتها: «الأميرة دي أميرة.. الأميرة الليلة.. ليلة عمرها فارس حياتها وقلبه مهرها.. يارب هنّيهم واسعد لياليهم».

من هي أميرة ابنة المطربة حنان؟

وكانت المطربة حنان، تحدثت خلال لقاء تلفزيوني سابق على قناة الحياة عن علاقتها بأبنائها، إذ تزوجت المطربة المعتزلة في سن صغيرة، وأنجبت ابنيها هشام وأميرة اللذان لم يحترفا الفن، مشيرة إلى أنّ ابنتها والدها المنتج كمال، وهشام والده الملحن خليل مصطفى.