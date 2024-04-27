تكلفة فندق حفل الزفاف الأسطوري لابن أغنى رجل في آسيا.. رقم فلكي

تجهيزات خيالية يشهدها حفل الزفاف الثاني لابن أغنى رجل في آسيا، إذ خطفت تجهيزات الحفل الأسطوري أنظار العالم، إذ يقام في الأيام المقبلة بفندق ومنتجع سياحي بحضور أهم الشخصيات العالمية؛ ليصبح حديث الصحف في العالم، خاصة بعد حفل الزفاف الأول الذي أقيم في مارس الماضي واستمر لعدة أيام في بلدة جامناجار التي تملكها العائلة في ولاية جوجارات الهندية.

سعر فندق حفل الزفاف

في عام 2021، اشترى الملياردير الهندي موكيش أمباني، أغنى رجل في العالم فندق في العاصمة لندن خصيصا لحفل زفاف ابنه «أنانت أمباني»، ويبلغ سعره 79 مليون دولار في عام 2021 وفقا لما ذكرته الصحف العالمية.

تبلغ مساحة الفندق الذي يطلق عليه «Stoke Park Country Club Spa and Hotel» ويقام به حفل الزفاف، 300 فدان في ضواحي لندن، إذ أقيمت به العديد من المناسبات الضخمة والأفلام العالمية وقد استضاف طاقم أفلام جيمس بوندو Tomorrow Never Dies، فهو يحتوي على العديد من الحدائق المشذبة وملاعب التنس والصالات الرياضية والمطاعم الفاخرة، وكانت الملكة إليزابيث الأولى أول شخصية أقامت به منذ عام 1581، وفقا لما ذكرته صحيفة «إنديا توداي».

شخصيات مشهورة في العالم

ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد من الشخصيات المشهورة في العالم ومنهم الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب إيجر حسبما أعلن أمباني رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس إندستريز المدرجة في قائمة فورتشن 500.

وتقدر ثروة موكيش أمباني بـ111 مليار دولار وفق مؤشر بلومبرج للمليارديرات، ليكون في الوقت الحاضر أغنى شخص في آسيا، فهو يحتل المرتبة 11 في قائمة أغنى شخص في العالم، وعائلته مكونة من زوجته نيتا وأطفاله الثلاثة الذين سيكونون ورثة إمبراطوريته التي تبلغ قيمتها 243 مليار دولار.