كيف تتصرف حال طردك من منزل إيجار قديم بعد 3 سنوات؟.. محام يوضح

قد يقع كثيرون ضحية لفخ النصب من بعض المؤجرين في عقود الإيجار القديم التي تكون مدتها 59 عامًا، كأن يكون المؤجر ليس هو المالك بل وكيل وله حق الإدارة فقط، لذا يرغب البعض في معرفة التصرف الصحيح قانونًا حال حدوث مثل هذا الأمر حفاظًا على حقوقه.

شرط إيجار العقار لمدة 59 سنة

وقال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه إذا استأجر شخص عقار لمدة 59 سنة من شخص آخر ليس هو المالك الحقيقي مع عدم علم المستأجر بحقيقة الأمر، ففي هذه الحالة، عليه أنّ يثبت ذلك أولاً بمحضر إثبات حالة في دائرة القسم التابع لها العقار، إذ لا يجوز في تلك الحالة إلا تأجير العقار لـ3 سنوات كحد أقصى.

وأوضح المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجوز للمستأجر في هذه الحالة أن يطلب تعويضًا من المؤجر الذي أوهمه بأنه المالك الحقيقي للعقار، علمًا بأنه يحق له الرجوع أيضاً للمالك الحقيقي للعقار باعتبار أنّ المؤجر الوهمي تابعًا له وتحت إشرافه.

المادة 174 من القانون المدني

ويجوز الرجوع للمالك الأصلي طبقاً لما ذُكر في القانون المدني، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 174 على أنّ: «المتبوع يكون مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه».