كل ما تريد معرفته عن محضر إثبات الحالة واستخداماته القانونية.. محام يوضح

قال محمد ميزار، المحامي بالنقض، إن محاضر إثبات الحالة من أهم المحاضر التي يتم تحريرها، وذلك لأنه محضر يُثبت واقعة معينة، وذلك منعا لضياع الحقوق مستقبلا، ويمكن عمل محضر إثبات حالة عند تعرضك للتهديد بالاعتداء، أو إذا وقع عليك اعتداء بالفعل، كما يتم تحريره لإثبات اتفاق معين أو فقد منقولات أو إثبات تلفيات معينة.

الاستعانة بمحام في المحضر

وأضاف ميزار، في تصريحات للوطن، أنه يجب الاستعانة بمحامٍ قبل القيام بعمل محضر إثبات حالة، وذلك حتى يحصل على الموافقة من النيابة العامة للتصريح بعمل المحضر، وللتأكد من وصف الواقعة التي تريد إثباتها بشكل قانوني دقيق ومحدد، وكذا لصياغة الطلبات الختامية بشكل صحيح ولمتابعة المحضر في النيابة العامة، التابع لها دائرة الواقعة المثبتة بالمحضر.

كيفية تحرير محضر إثبات حالة

وأضاف، «تقوم بنفسك، أو من الأفضل عن طريق محاميك، بمتابعة سير المحضر في النيابة العامة وعمل التظلم اللازم في حالة حفظ المحضر وإضافة الأقوال والطلبات الجديدة في الاستيفاء في حالة الحفظ».

الفرق بين محضر إثبات الحالة وعدم التعرض

ويفرق المحامي، بين محضر إثبات الحالة ومحضر عدم التعرض، مشيرا إلى أن الأخير هو محضر إثبات حالة ولكن هنا محرر المحضر (الشخص المعتدى عليه على سبيل المثال) يطلب في نهاية محضره بعدم تعرض الشخص الشاكي له مستقبلا.