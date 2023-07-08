حالة وحيدة يمكنك فيها تحرير محضر شرطة أونلاين.. اعرف التفاصيل

قال الخبير القانوني عبدالله محمد عبدالله المحامي بالنقض إنَّ تحرير محضر أمام الشرطة يجب أن يكون بحضور الشخص نفسه أو عن طريق وكيل عنه ولابد أن يكون محاميًا ولا يجوز وكالة أي شخص عادي للحضور أمام الشرطة والنيابة العامة بخلاف المحامي وهذا وفق نصوص القانون.

وأضاف الخبير القانوني، لـ«الوطن»، أنَّ تحرير المحضر بتطلب الذهاب إلى قسم الشرطة التابع له محل الإقامة، أما في حالة حدوث جريمة وأي واقعة في مكان بعيد عن مكان الإقامة يكون هنا الاختصاص المكاني هو محل التحقيق أو تحرير المحاضر أي عند حدوث جريمة أو حادث ما في مكان خارج مكان الإقامة يكون جهة التحقيق هي قسم الشرطة الذي يقع في دائرته الحادث.

تحرير محضر أونلاين

وتابع أنَّ وزارة الداخلية أتاحت تحرير المحاضر أونلاين فقط أمام إدارة تكنولوجيا المعلومات أي مباحث الانترنت، مبينًا أنَّ تحرير المحضر يكون عبر رابط محدد ويمكن أيضًا الاستعلام عن الإجراءات التي اتخذتها الشرطة في البلاغ أونلاين، وهي الإدارة الوحيدة التي يمكن معها تحرير المحضر عن بعد.

نشرت منصة وزارة الداخلية، خطوات تحرير البلاغ أونلاين أمام إدارة تكنولوجيا المعلومات وهي كالتالي:

خطوات تحرير محضر أونلاين

- الدخول إلى إدارة تكنولوجيا المعلومات عبر موقع وزارة الداخلية من خلال العنوان الإلكتروني https://moi.gov.eg.

- إنشاء حساب على الموقع من أعلى الصفحة الرئيسية من خانة «تسجيل دخول».

- اختيار «إنشاء حساب جديد» ومن ثم إدخال البيانات الشخصية الصحيحة والرقم القومي للاستفادة بالخدمات المقدمة.

- اختبار خدمة الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات من الصفحة الرئيسية.

- الاستعلام عن بلاغك بإدخال الرقم القومي ورقم المحضر وتاريخ المحضر ومكان تحريره وقد تستغرق عملية تحديث البيانات 24 ساعة.

- الاستعلام عن البلاغات المحررة أمام إدارة تكنولوجيا المعلومات عبر الرابط الإلكتروني https://moi.gov.eg.

- الاتصال بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عبر الأرقام 0224065052 -0224065051، أو عبر الخط الساخن 108.

معلومات عن جرائم الانترنت

- تعد الجرائم الإلكترونية من الأشياء الحديثة التي يتعرض لها بعض المواطنين من خلال الإنترنت، نظرًا للاستخدام المفرط والهائل للإنترنت ونشر الخصوصيات ومشاركتها بين الناس.

- تعرضت بعض الفتيات إلى الابتزاز عن طريق الحصول على تلك الصور والتلاعب فيها والتهديد بإعادة نشرها مرة أخرة.

- يكون هدف المبتز أو الجاني الحصول على مقابل مادي لعدم النشر أو مقابل معنوي أو غرض غير أخلاقي.