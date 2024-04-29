«بضاعتكم ردت إليكم».. تصميم جديد من الفصائل الفلسطينية عن «كمين المغراقة»

نشر الإعلام العسكري للفصائل الفلسطينية، تصميمًا يعلن عن إعادة استخدام الصواريخ الإسرائيلية غير المنفجرة في كمين المغراقة، حسبما ذكر موقع قناة «روسيا اليوم».

«بضاعتكم رُدت إليكم»

يظهر في التصميم دبابة إسرائيلية تشتعل فيها النيران، بالإضافة إلى السهم الأحمر المستخدم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لتحديد الأهداف في الفيديوهات، وفوق السهم الأحمر، يظهر ثلاثة أسهم تدور حوله في إشارة إلى كلمة «بضاعتكم رُدت إليكم» المكتوبة على التصميم.

أعلنت الفصائل الفلسطينية، مساء أمس الأحد، عن استدراج قوة إسرائيلية كبيرة إلى كمين ألغام معد من صواريخ إسرائيلية لم تنفجر، التي تم إلقاؤها على غزة، في شارع السكة بمنطقة المغراقة، وسط القطاع.

وفقًا لوسائل إعلام عبرية، أسفر الكمين عن مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين.

ارتفاع عدد الشهداء

وعلى جانب آخر، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا لليوم الـ206 على التوالي، في ظل استمرار ارتكبها المجاز وسلسلة أحزمة نارية من قبل طائرات الاحتلال الحربية، فقد وصل حصيلة عدد الشهداء إلى أكثر من 34884 شهيدًا غالبيهم من الأطفال والنساء، و77643 إصابة ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.