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على جمعة يوضح كيفية تحصين النفس من العين والحسد.. التزم بها

كتب:

محمد أباظة
03:24 ص | الثلاثاء 30 أبريل 2024
الدكتور على جمعة

الدكتور على جمعة

كشف الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، بعض النصائح للوقاية من الحسد، ولحفظ النفس منه ومن أي سوء، إذ يجب على المواطنين الالتزام بها وتحصين أنفسهم أولادهم من كل مكروه.

طرق الوقاية من الحسد

وقال الدكتور على جمعة، عبر برنامجه التليفزيوني «مفتاح الفرج» على شاشة القناة الأولى، إن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، وحتى نداويها فلابد من العلم والعمل، فينبغي للمحسود قراءة الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي، وقراءة القرآن والذكر بصفة عامة.

دعاء الحفظ من الحسد

استكمل على جمعة، أنه من الأمور التي يجيب على الشخص المحسود اتباع هذه النصائح: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، عباده.

ونصح على جمعة المسلم بالإكثار من الدعاء بصرف السوء، كيف شاء الله وإن شاء وبأي طريقة شاء، ولا ينبغي أن يعمل الإنسان الأوهام والظنون في الناس، فلا يجوز للمسلم أن يُسيء الظن في أخوانه، وأن يتهمهم بأنهم حسدوه، بينما يجب على المسلم أن يعتاد لسانه على ذكر الله والقرآن الكريم.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.