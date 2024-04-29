السكة الحديد تعلن جدول تشغيل قطارات مطروح الصيفية بدءا من أول يونيو

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطار رقم 939/ 940 ثالثة مكيفة «القاهرة - مرسى مطروح»، اعتبارا من 1 يونيو المقبل، في تمام الساعة 5:50 دقيقة صباحا من محطة القاهرة، ويصل الساعة 13:40 دقيقة بتركيب «جرار - عربة قوى - 8 عربات ثالثة مكيفة».

تشغيل قطار رقم 1933/1934 ثالثة مكيفة

كما يجري تشغيل قطار رقم 1933/1934 ثالثة مكيفة «القاهرة - مرسى مطروح»، حيث يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة 23:15، ويصل إلى محطة مرسى مطروح الساعة 7:00 بتركيب «جرار - عربة قوى - 8 عربات ثالثة مكيفة».

واعتبارا من اليوم الثاني، يتم تشغيل قطار 943/942 ثالثة مكيفة «مرسى مطروح - القاهرة»، حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 22:00، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 5:00 بنفس تركيب القطار السابق، كما يتم تشغيل قطاري 193/1939 وقطار رقم 1935/1936 ثالثة مكيفة «القاهرة - مرسى مطروح».

تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة

ويجري تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة «مرسى مطروح - القاهرة»، حيث يقوم القطار من محطة مرسى مطروح الساعة 15:10، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 22:25، بتركيب «جرار - عربة قوى - 8 عربات ثالثة مكيفة».