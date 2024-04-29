أمسية موسيقية للفنان هاني شنودة بالمتحف القومي للحضارة المصرية

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مساء أمس بالمسرح الكبير، أمسية موسيقية للفنان والموسيقار هاني شنودة بعنوان «ألحان خالدة»، في إطار سلسلة الفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها المتحف، كونه منارة حضارية ومؤسسة مجتمعية.

دور المتحف

استهل الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف الأمسية، بكلمة رحب خلالها بالحضور، وقدم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربا عن سعادته بهذه الأمسية الفنية، التي تساهم في إبراز دور المتحف كمؤسسة ثقافية داعمة للعديد من الحفلات الفنية والثقافية المتنوعة، حيث أصبح قبلة للفنانين والموسيقيين على مستوى مصر والعالم.

كما أنها تأتي بالتزامن مع انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة جمعية أصدقاء المتحف القومي للحضارة المصرية، برئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، ورئيس معهد التخطيط القومي، والأمين العام اللواء محمد يوسف، وتضم الجمعية في عضويتها شخصيات متميزة، الأمر الذي يؤكد قيام المتحف بدوره المجتمعي والتثقيفي، الذي يعد أحد رسالات المتاحف بشكل عام.

كما توجه بالشكر للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ودور القطاع الخاص، ممثلا في البنك الأهلي المصري، ومجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية» على رعاية الأمسية، ودعمهما لدور المتحف الثقافي والفني.

فيلم وثائقى

بدأت الأمسية بعرض فيلم وثائقي عن تاريخ الفنان هاني شنودة، وأبرز أعماله ومراحل حياته، وحفلاته الموسيقية التي جابت بلاد العالم، وأبرز المقطوعات الموسيقية التي عزفها.

وتضمنت الأمسية، فقرة موسيقية أدتها فرقة الفنان هاني شنودة بقيادة المايسترو محمود بيومي، وعزفت خلالها باقة من أبرز ألحانه ومقطوعاته الموسيقية، التي أثّرت لأكثر من 50 عاما في المشهد الفني المصري، منها موسيقى أفلام المشبوه، وشمس الزناتي، والمولد، وموسيقى الشوارع حواديت، وأغنية أنا بعشق البحر، التي نالت إعجاب الحضور.

وأبدى «شنودة» سعادته بتواجده في المتحف، هذا الصرح الثقافي الضخم، تزامنا مع عيد ميلاده الحادي والثمانين الذي يوافق 29 أبريل 1943، موضحا أن الموسيقى لغة عالمية عابرة للحدود والمسافات، مشيرا إلى أن المصريين القدماء لم ينشغلوا عن الإبداع في الموسيقى بجانب المجالات الأخرى، وعرفوا كثيرا من الآلات الموسيقية التي أظهرت مدى تقدمهم وتطورهم في هذا المجال.