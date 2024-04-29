وظائف خالية برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه.. اعرف الشروط

تطلب إحدى شركات القطاع الخاص، مديري مشروعات تنفيذي «مدني أو معماري» للعمل لديها في مقرها بمحافظة القاهرة، برواتب مجزية تصل إلى 15 ألف جنيه، وحوافز كبيرة، ولكنها تطلب عددا من الشروط اللازمة في الملتحق بتلك الوظيفة، وفقا لموقع توظيف مصر «فرصنا».

شروط الوظيفة

يشترط في الملتحق في تلك الوظيفة التالي:

- خبرة بالمقاولات.

- مستوي الخبرة: مدير / مشرف لمدة لا تقل عن 3 سنوات خبرة.

- الجنس المطلوب: ذكر.

- اللغة الإنجليزية: جيد.

- السن المطلوب: 35 إلى 55 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية الهندسة).

- مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب والمميزات

- الراتب الأساسي: يتراوح بين 12 و15 ألف جنيه.

- الحوافز الاضافية: تبدأ من 1000 وحتى 3 آلاف جنيه.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير سكن (سكن تابع للشركة).

- تأمينات صحية واجتماعية.

طرق التقديم على الوظيفة

يمكنك التقديم على الوظيفة من خلال زيارة موقع توظيف مصر، ثم النقر على «تقدم للوظيفة» وإدخال البيانات المطلوبة، في حال كان لديك حساب بالموقع، وإن لم يكن لديك حساب فيمكنك إنشاء حساب عليه بالضغط على «إنشاء حساب جديد».