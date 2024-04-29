إمام عاشور يمازح جماهير الأهلي قبل نهائي أفريقيا.. ماذا فعل؟

يبدو أن عودة إمام عاشور لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للمشاركة أساسيا أمام مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي حسمها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، ومعها بطاقة التأهل لنهائي البطولة القارية، كان لها مفعول السحر لدى جماهير القلعة الحمراء.

مكانة إمام عاشور في قلوب جماهير الأهلي

منذ انتقال إمام عاشور إلى الأهلي في الصيف الماضي، في صفقة اعتبرها الكثيرون «صفقة الموسم»، بات للاعب مكانة خاصة في قلوب جماهير المارد الأحمر، لاسيما بعد تألقه اللافت في قيادة خط الوسط، ما جعله يمازح الجماهير قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، خاصةً وأنها ستكون البطولة القارية الأولى للاعب بالقميص الأحمر.

ونشر إمام عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»، صورا لجماهير الأهلي، التي احتشدت في ستاد القاهرة لمؤازرة الفريق في مباراته أمام مازيمبي، كما حرصت على توجيه تحية خاصة للاعب، بينما يظهر النسر الذي يميز علم النادي.

جماهير الأهلي تطالب إمام عاشور بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا

جماهير الأهلي، طالبت إمام عاشور عبر حسابه الرسمي بالتتويج بأفريقيا، مؤكدة ثقتها به في صناعة الفارق من أجل حصد النجمة الثانية عشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

وكتب أحد المشجعين: «عايزين أفريقيا يا إمام»، بينما علق آخر: «إحنا عارفين أنك هتكون سببا رئيسيا في رفع كأس أفريقيا الموسم ده».

وكان إمام عاشور خضع لجراحة في الكتف مؤخرا، أبعدته عن الملاعب، قبل أن يعود لتشكيل الفريق أمام مازيمبي في المباراة الأخيرة.