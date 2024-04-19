تصرف من إمام عاشور يثير الجدل حول مصيره في موقعة مازيمبي.. ماذا يقصد؟

ما يزال إمام عاشور بعيدًا عن مشهد المنافسات داخل الأهلي، بسبب إصابته القوية التي ألمت به في أثناء المشاركة مع منتخب مصر، في التوقف الدولي الأخير، التي خرج منها وهو يعاني من خلع في مفصل بين الترقوة ولوح الكتف، ومنذ ذلك الحين لم يشارك في أي مباريات، إلا أنه لمّح إلى جاهزيته للمباراة المقبلة.

هل يلمّح إمام عاشور لمشاركته أمام مازيمبي؟

إمام عاشور بالفعل عاد للتدريبات، لكنه لا يزال يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي للمباريات المقبلة للأهلي، في محاولة لتجهيزه بأسرع وقت، باعتباره إحدى الركائز الأساسية للفريق، لكنه في تصرف أثار الجدل حول مصيره في مباراة مازيمبي المرتقبة، نشر صورة من المران عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

جماهير الأهلي تنتظر عودة إمام عاشور

الصورة التي نشرها إمام عاشور من مران الأهلي، أرفقها بعلامة 100، الأمر الذي فسره البعض من مشجعي الأهلي، أنه تلميحًا لجاهزيته بنسبة 100%، من أجل المشاركة في المباراة المرتقبة، التي ستكون حاسمة ومصيرية بشكل كبير في مشوار المارد الأحمر نحو نهائي دوري أبطال أفريقيا للحفاظ على اللقب.

تلميح إمام عاشور جاء بالتزامن مع التقارير التي ربطت اسمه ضمن الأسماء المستبعدة من مباراة مازيمبي سواء على مستوى الذهاب أو الإياب، بسبب معاناته من آلام في الكتف إثر الإصابة التي تعرض لها قبل ما يقرب من شهر.

الأهلي يستعد لخوض مباراة مصيرية أمام مازيمبي، غدًا 20 أبريل، في المباراة التي تنطلق في الثالثة مساءً، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أنّ تعود المنافسة مجددًا في الإياب، يوم 26 أبريل الجاري التي ستحسم مصير الفريقين من الوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب القاري الأهم على مستوى القارة السمراء، لبطولات الأندية.