طبيب يكشف مفاجأة حول إصابة نجم الأهلي.. هل يخوض نهائي أفريقيا؟

لا صوت يعلو فوق الحديث عن وصول الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي، ووسط حالة من القلق حول الأزمة التي يعيشها المارد الأحمر بسبب الإصابات التي ألمت به مؤخرًا، مع وجود شكوك حول إصابة محمد عبدالمنعم مدافع الفريق وأحد ركائزه الأساسية، بسبب التحامل على إصابة قديمة والإصرار على المشاركة.. فماذا ينتظر محمد عبدالمنعم؟.

تفاصيل جديدة عن إصابة محمد عبدالمنعم.. كم يحتاج للتعافي؟

منذ فترة ليست طويلة وعانى محمد عبدالمنعم من إصابة على مستوى عضلات البطن، بسبب شعوره بشد في العضلات، لكنه قرر التحامل على نفسه من أجل المشاركة في مباريات الأهلي، في ظل الإصابات التي يعاني منها المارد الأحمر في الفترة الأخيرة.

ويقول الطبيب إسلام السيد عجور استشاري جراحة العظام، أن التحامل على تلك الإصابة الشائعة والتي تبدو بسيطة، قد يجعلها تتفاقم بشكل كبير، وقد تصل إلى قطع في العضلات، خاصة مع بذل جهد كبير يتطلب استخدام عضلات الجسد بشكل مستمر ومتواصل، سواء داخل الملعب أثناء المباريات أو في المران.

ما هي إصابة الشد العضلي في البطن ومدة التعافي المطلوبة؟

«عجور» أكد أن تلك الإصابة تعد من الإصابات البسيطة التي يتم علاجها بالراحة فقط، لكن عدم التعامل معها بالشكل المناسب، قد يجعلها تتفاقم بشكل كبير: «يحتاج اللاعب لراحة لا تقل عن أسبوعين وقد تصل إلى شهر حال تفاقم الإصابة وعدم معالجتها سريعًا بشكل صحيح».

شد عضلات البطن إصابة شائعة بين الرياضيين، خاصة لاعبي كرة القدم، إذ تحدث هذه الإصابة عند تمزق أو شد عضلات البطن، ما يسبب الألم والالتهاب، إلى جانب بعض العوامل التي تتسبب في تلك الإصابة، بينها الإفراط في استخدام العضلات، خاصة بدون إحماء مناسب أو تمدد، إلى جانب الحركات المفاجئة، أو ضعف العضلات، أو وجود عدم توازن عضلي، وفي بعض الأحيان بسبب نقص العناصر الغذائية والمعادن الهامة.

الأهلي سيكون على موعد مع الترجي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يومي 18 و25 من شهر مايو المقبل، وستكون فترة كافية من أجل تأهيل العديد من الإصابات وعلى رأسها محمد عبدالمنعم، الذي أكد أنه خضع للعديد من الفحوصات بسبب إصابة في البطن.