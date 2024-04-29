صحيفة بريطانية تكشف سبب استقالة أول رئيس وزراء مسلم بإسكتلندا

كشفت صحيفة «تليجراف» البريطانية السبب الذي أطاح بالوزير الأول لإسكتلندا وأجبره على تقديم استقالته، قبل التصويت البرلمان على قرار حجب الثقة عن حكومته، الذي كان من المقرر أن يكون يوم الأربعاء المقبل.. فماذا حدث؟

سبب استقالة أول رئيس حكومة إسكتلندي مسلم

أعلن حمزة يوسف، رئيس وزراء إسكتلندا وهو يبكي، استقالته من منصب الحكومة وزعيم الحزب الوطني الإسكتلندي اليوم الاثنين، بعد أن أدى رهانة الأسبوع الماضي بإنهاء اتفاق تقاسم السلطة مع حزب الخضر، مما أدي إلى ضغوط من أجل بحجب الثقة من البرلمان الإسكتلندي.

واستقال حمزة يوسف بعد أن أصبح واضحًا خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه سيخسر تصويت حجب الثقة من البرلمان الإسكتلندي كان من المقرر إجراؤه في يوم الأربعاء المقبل، وفق تقرير لصحيفة «تليجراف» البريطانية.

وفي بيان في مقر إقامته الرسمي في بوت هاوس في إدنبرة، اعترف بأنه «قلل بشكل واضح من مستوى الأذى والانزعاج الذي سببه لزملائه من حزب الخضر»، عندما طردهم من حكومته يوم الخميس الماضي.

وقالت مصادر قريبة من يوسف حمزة، إنه لم يتوقع أن يدعم أعضاء حزب الخضر السبعة تصويت حزب المحافظين بحجب الثقة، وهو سوء تقدير كارثي كلف السيد يوسف وظيفته.

خلافات بين الحزب الوطني وحزب ألبا

وعلى الرغم من أن حزب ألبا الذي يتزعمه أليكس سالموند عرض عليه محاولة مساعدته في الفوز بالانتخابات، إلا أن «يوسف» قال إنه «ليس على استعداد للمقايضة بقيمي ومبادئي أو عقد صفقات مع أي كان، لمجرد الاحتفاظ بالسلطة».

وجاء ذلك الرد لأن العلاقات بين الحزب الوطني الاسكتلندي وألبا متوترة ومضطربه، وأوضحت شخصيات بارزة مقربين من يوسف أنه يعارض بشدة أي صفقة مع هذا الحزب، محذرين من أنهم لا يمكن أن يكونوا «مدينين بالفضل» لسالموند.

وقال يوسف إنه أبلغ السكرتير الوطني للحزب الوطني الإسكتلندي «بنيته التنحي عن منصب زعيم الحزب»، مما أدى إلى إجراء انتخابات على القيادة، وسيستمر في منصب الوزير الأول في انتظار اختيار خليفته.

وكان كبار الشخصيات في الحزب الوطني الإسكتلندي يضغطون بشكل محموم على جون سويني، نائب الوزير الأول السابق، للترشح.

وهو شخصية محترمة وموقرة في الحزب، ومن المتوقع أن يتوج دون منافسة ويصبح زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي للمرة الثانية.