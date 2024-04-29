تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024/2023، وفقاً للمواعيد المحددة في جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الشرقية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الشرقية

وتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع وكيل وزارة التربية والتعليم الاستعدادات اللازمة لإجراء الامتحانات بالتنسيق بين الجهات المعنية مثل مديرية الأمن والصحة والإسعاف، مٌشددا على توفير بيئة آمنة ومناسبة لضمان أداء الطلاب امتحاناتهم في سيولة ويسر، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان في مختلف مراكز المحافظة، وسرعة التعامل مع أي شكاوى للطلاب أو أولياء أمورهم.

تعرف على جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الشرقية

تستعرض «الوطن» في هذا التقرير، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الشرقية، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الشهادة الإعدادية.

جاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني كما يلي:

السبت 18 مايو 2024.. امتحان اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأحد 19 مايو 2024.. امتحان الجبر والإحصاء، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلمات.

الاثنين 20 مايو 2024.. امتحان اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 21 مايو 2024.. امتحان الهندسة، والتربية الفنية.

الأربعاء 22 مايو 2024.. امتحان العلوم.

الخميس 23 مايو 2024.. امتحان الدراسات الاجتماعية.