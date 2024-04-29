أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، التي من المقرر أن تنطلق يوم 18 مايو المقبل وتستمر حتى 23 في نفس الشهر بإجمالي 6 أيام امتحانات للمواد النظرية، على أن تنطلق امتحانات المواد العملية والمستوى الرفيع للإعدادي العام والرياضي واللغات يوم 8 مايو المقبل وتستمر لمدة يومين.

تستعرض «الوطن» جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة القليوبية، والذي أعلنه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم لطلاب مرحلة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية العام والرياضي والرسمي لغات في إطار خدماتها لقراءها على مدار الساعة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقليوبية

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة القليوبية ينطلق 18 مايو المقبل للمواد النظرية، وفق الجدول المعد لطلاب المدارس العامة والرياضية واللغات، حيث يبدأ الامتحان يوميا الساعة الـ9 صباحا كالتالي :

السبت : 18 مايو اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتان ونصف.

الأحد : 19 مايو العلوم لمدة ساعتان .

التربية الدينية لمدة ساعة ونصف .

الاثنين : 20 مايو اللغة الأجنبية الأولي لمدة ساعتين.

التربية الرياضية لمدة ساعة لطلاب المدارس الرياضية لمدة ساعة.

الثلاثاء 21 مايو الهندسة لمدة ساعتين

التربية الفنية لمدة ساعتين

الأربعاء 22 مايو الجبر والإحصاء لمدة ساعتين

الخميس 23 مايو الدراسات الاجتماعية ساعتان

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ساعة

موعد الامتحان التكميلي في جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

أوضح المحافظ لـ«الوطن» أنه من المقرر ضمن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني في محافظة القليوبية، إجراء امتحان تكميلي في نفس اليوم، عقب نهاية كل امتحان لمن قبل عذرهم وتخصيص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.

وأضاف أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقليوبية لمواد العملي والمستوى الرفيع الإعدادي العام والرياضي واللغات يبدأ في الساعة 8.30 صباحا كالتالي :

الأربعاء: 8 مايو اللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات

عملي تربية رياضية لمدارس التربية الرياضية

الخميس: 9 مايو اللغة الأجنبية الأولى المستوى الرفيع لمدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات على أن يجري امتحان تكميلي في نفس اليوم لمن قبل عذرهم عقب نهاية الامتحان.