سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 30-4-2024

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 30- 4-2024 في البنوك، حيث سجل نحو 12.95 جنيه للشراء و12.99 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

وترصد السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في عدد من البنوك المصرية، وفق آخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 12.99 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع في بنك مصر.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.98 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

استقرار سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.02 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 12.95 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.98 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.95 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع في بنك cib.