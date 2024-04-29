تراجع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين 29- 4-2024 في البنوك، حيث سجل نحو 12.95 جنيه للشراء و12.99 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وترصد السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في عدد من البنوك المصرية، وفق آخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 12.99 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع في بنك مصر.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.98 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.02 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 12.95 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.98 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.95 جنيه للشراء، ونحو 13 جنيها للبيع، في بنك cib.