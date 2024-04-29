كيف غيرت عاصفة حفر الباطن لون السماء في السعودية؟.. حجبت الرؤية تماما

دقائق معدودة كانت كفيلة بتوثيق مشهد لن ينساه مواطنو المملكة العربية السعودية طيلة حياتهم، إذ تحولت السماء من لونها الأزرق الصافي إلى الأصفر الغامق، بعد أن غطت عاصفة رملية مدينة حفر الباطن بشمال شرق البلاد، ليوثق السعوديون المشهد المرعب في فيديوهات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

العاصفة الرملية المرعبة التي غطت السماء أمس، سميت باسم المنطقة «عاصفة حفر الباطن»، إذ وثق مواطنو المملكة الرمال الصفراء الكثيفة التي غطت السماء، متساءلين عن سر تكون تلك الظاهرة الغريبة، ويظهر في فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ مشاهد من العاصفة التي أدت إلى حجب الرؤية وتعطل حركة المرور وأثرت على أجزاء من القصيم وحائل.

تفاصيل عاصفة حفر الباطن

عاصفة حفر الباطن التي حدثت في السعودية، كشف تفاصيلها الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «المملكة العربية السعودية تتعرض لمنخفض جوي متعمق مع نسب رطوبة عالية مما أدى إلى تشكل العواصف الرعدية والعنيفة التي تسبب تساقط الأمطار على مناطق المملكة».

اختلاف ضغط الهواء

وأضاف «القياتي» أنه بسبب الطبيعة الجغرافية المملكة السعودية كونها بلد صحراوية في المقام الأول، تتراكم السحب الرعدية قبل تساقط الأمطار، ويحدث اختلاف في ضغط الهواء يؤدي إلى إثارة قوية للرمال والأتربة وهذا ما حدث في منطقة حفر الباطن، وأدى لحجب الرؤية تبعها مباشرة تساقط أمطار غزيرة ونشاط قوي للرياح.