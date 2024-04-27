هل تصل عاصفة الصعيد إلى القاهرة؟.. «الأرصاد» تكشف مفاجأة

عاصفة ترابية شديدة ورياح مثيرة للرمال شهدتها مدن مختلفة في محافظات أسوان والأقصر وقنا، أدت إلى تحول لون السماء إلى الأحمر، وتسببت في انعدام الرؤية نتيجة لارتفاع الأتربة إلى مستويات مرتفعة، وتوقف جزئي في حركة السير والمشاه، ما أثار تساؤلا بين المواطنين «هل تشهد محافظة القاهرة نفس العاصفة الترابية؟».

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفترة الحالية من فصل الربيع تشهد تقلبات جوية بشكل سريع تتعرض فيها لكتل هوائية من مصادر مختلفة، تصادفها كتل أخرى قادمة من مناطق صحراوية مع نشاط للرياح، بالإضافة إلى سحب رعدية مع هواء هابط من أسفل السحب، حيث إذ اجتمعت هذه العوامل مثلما حدث في محافظات جنوب الصعيد بالأمس، يؤدي هذا إلى إثارة قوية للرمال والأتربة.

حدوث العواصف الترابية

وتابع القياتي، أن العواصف الترابية والتقلبات الجوية التي شهدتها محافظات جنوب الصعيد أمس من الوارد أن تحدث في أي منطقة من مناطق الجمهورية خلال فصل الربيع بما فيها محافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد.

وأضاف أن درجات الحرارة تكون حول معدلاتها الطبيعية حتى نهاية الأسبوع الحالي، ومن المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار تكون ما بين متوسطة وخفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب سيناء.

حالة الطقس غدا

وكانت هيئة الأرصاد الجوية كشفت عن حالة طقس الغد، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون حارة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.