«منتجي الدواجن»: انخفاض أسعار البيض فى شهر أكتوبر المقبل

قال أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إنّ قطاع الدواجن وخاصة بيض المائدة، تعرض لأزمات كثيرة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى وفرة المعروض، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى.

أسعار كرتونة البيض

لفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على فضائية «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ مع توافر الأعلاف وانخفاض أسعارها، انخفضت أسعار كرتونة البيض، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%، أي تصل إلى المستهلك بتكلفة 140 جنيها، بعدما كانت بـ180، مواصلًا: «البيض عشان أسعاره تتراجع يحتاج إلى تشجيع من المُنتج على إدخال دورات جديدة للبيض، وهذا بالفعل يتم تطبيقه حاليا».

انخفاض أسعار البيض

وتابع: «الفترة اللي فاتت مدخلش دورات جديدة تعمل إحلال وتجديد للدورات القديمة الموجودة، فالفراخ بتبيض بنسب أقل، لذلك تكلفتها بتكون أعلى، ولما نوصل للوضع الطبيعي، هنلاقي أن تكلفة كارتونة البيض هتقل وبالتالي هيزيد الإنتاج وبالتالي الأسعار هتقل، لكن في الفترة الحالية هناك تجديد للدورات القديمة للبيض والتى تستغرق عدة أشهر قد تصل لشهر أكتوبر حتى تستقر الأوضاع»، مؤكدًا أن انخفاض أسعار البيض سيكون فى شهر أكتوبر المقبل.