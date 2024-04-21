رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

انطلاق فعاليات المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية في القليوبية

كتب:

حسن صالح
05:29 م | الأحد 21 أبريل 2024
مجموعات التقوية بالقليوبية

مجموعات التقوية بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية انطلاق فعاليات المراجعات النهائية لمجموعات التقوية المجانية لطلاب القليوبية الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة التي تجري بالإدارات التعليمية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية. 

 

فعاليات في جميع الإدارات التعليمية 

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه انطلقت فعاليات المراجعات النهائية لمجموعات التقوية المجانية للشهادة الإعدادية والثانوية العامة في جميع الإدارات التعليمية، تنفيذا للكتاب الدوري 13 لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مجموعات التقوية المجانية

أضافت أن مجموعات التقوية المجانية تتم في جميع مدارس المحافظة، تحت إشراف نخبة متميزة من المدرسين الأكفاء للشهادة الإعدادية والثانوية لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية وجذب الطلاب للمدارس وتحفيز الطلاب ورفع مستواهم التعليمي والدراسي.

أشارت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أنه جرى توفير كل وسائل الدعم للطلاب بهذه بمجموعات التقوية بجانب توافر وسائل التواصل مع أولياء الأمور؛ لمتابعة مستوى الطالب الدراسي، وتحقيق الهدف من هذه المجموعات، موضحة أن مجموعات الدعم المدرسي هدفها تحقيق أقصى استفادة للمحتوى الدراسي، في إطار خطة المديرية ووزارة التربية والتعليم للتخفيف عن الطلاب وأولياء الأمور.

 

اقرأ المزيد:

مصدر بـ«تعليم القليوبية»: ضبط المتسبب في تداول امتحان الجبر للشهادة الإعدادية

«تعليم القليوبية»: امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية في مستوى الطالب المتوسط

«تعليم القليوبية» توجه رسالة لطلاب الشهادة الإعدادية: لا تقلقوا من الامتحانات

«تعليم القليوبية»: إجراءات حازمة لمنع الغش خلال امتحانات نصف العام

«تعليم القليوبية»: امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ورقية

مدير «تعليم القليوبية» تتابع انتظام الدراسة في عدة مدارس ببنها

«تعليم القليوبية» للطلاب: يجب الاستفادة من المنصات التعليمية وبنك المعرفة

«تعليم القليوبية» تفوز بالمركز الأول بجوائز الأسبوع العربي للبرمجة
بقلم حسن صالح