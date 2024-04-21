انطلاق فعاليات المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية في القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية انطلاق فعاليات المراجعات النهائية لمجموعات التقوية المجانية لطلاب القليوبية الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة التي تجري بالإدارات التعليمية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

فعاليات في جميع الإدارات التعليمية

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه انطلقت فعاليات المراجعات النهائية لمجموعات التقوية المجانية للشهادة الإعدادية والثانوية العامة في جميع الإدارات التعليمية، تنفيذا للكتاب الدوري 13 لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

مجموعات التقوية المجانية

أضافت أن مجموعات التقوية المجانية تتم في جميع مدارس المحافظة، تحت إشراف نخبة متميزة من المدرسين الأكفاء للشهادة الإعدادية والثانوية لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية وجذب الطلاب للمدارس وتحفيز الطلاب ورفع مستواهم التعليمي والدراسي.

أشارت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أنه جرى توفير كل وسائل الدعم للطلاب بهذه بمجموعات التقوية بجانب توافر وسائل التواصل مع أولياء الأمور؛ لمتابعة مستوى الطالب الدراسي، وتحقيق الهدف من هذه المجموعات، موضحة أن مجموعات الدعم المدرسي هدفها تحقيق أقصى استفادة للمحتوى الدراسي، في إطار خطة المديرية ووزارة التربية والتعليم للتخفيف عن الطلاب وأولياء الأمور.