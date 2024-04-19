جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات.. تبدأ منتصف مايو

أعلنت مختلف مديريات التربية والتعليم جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات، الذي يبدأ من منتصف شهر مايو ويستمر لمدة أسبوع، سواء للشهادة العامة أو المهني، بعد وضع عدد من الضوابط والتعليمات.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات كالآتي:

وضعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية وجاء الجدول من هنا.

وضعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الشهادة الإعدادية من هنا

- محافظة بورسعيد: وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد عن اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية من هنا.

- محافظة الإسكندرية: اعتمدت المديرية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بها، وجاء الجدول من هنا

- محافظة البحيرة: أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة عن اعتماد جدول الامتحانات من هنا

- محافظة المنيا: تم اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا وجاء موعد الامتحانات من هنا

- وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية من هنا

- محافظة الغربية: تم اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية وجاء الجدول من هنا

وفي محافظة الإسماعيلية تم اعتماد الجدول ليبدأ السبت 18 مايو اللغة العربية والخط والإملاء، الخميس الدراسات.

- محافظة المنوفية تبدأ الامتحانات الخميس 16 مايو بمادة الجبر وإحصاء، وتنتهي الأربعاء 22 مادة الهندسة والتربية الدينية.

تجهيز اللجان الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظات

وأوضحت وزارة التعليم، إنه يتم توفير وتجهيز كافة اللجان الخاصة بالامتحانات الشهادة الإعدادية، وتوفير الجو الملائم والمناسب للطلاب من أجل أداء الامتحانات بشكل صحيح، مع وجود زائرة صحية في كل لجنة من أجل الاطمئنان على صحة وسلامة الطلاب.