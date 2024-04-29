أسامة كمال يرحب بزيارة أمير الكويت لمصر: علاقتنا عميقة

قال الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء دي أم سي»، إن هناك زيارة أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح غدًا للقاهرة، التي ستكون الأولى له للقاهرة منذ توليه الحكم، مشددًا على أن هذه الزيارة ستعطي دفعة للعلاقات بين البلدين، لتوثيق التواصل والتشاور على مستجدات الأحداث إقليميًا ودوليًا.

زيارة أمير الكويت لمصر

أوضح «كمال» خلال تقديم برنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن الجميع يعرف مدى العلاقات بين مصر والكويت، التي لا تتأثر بالظروف المحيطة وتظل ثابتة، ووجود عدد كبير من المصريين في الكويت، إثبات لعمق العلاقات، وإثبات أنهم أصبحوا جزء من النسيج الكويتي، مشيرًا إلى أنه يتقدم بالترحيب لأمير الكويت في بلده الثاني مصر، والرئيس والدولة سيكون ترحيبهم كبير به غدًا.

مشاعر المصريين تجاه الشعب الكويتي كبيرة

شدد على أن مشاعر المصريين تجاه الشعب الكويتي كبيرة وعظيمة وراسخة، وتعاطف المصريين إبان الغزو العراقي للكويت كان كبير، وقلوب المصريين كانت تتوجع على ما يحدث، والجميع كان خلف تحرير الكويت، وعادت الكويت داعمة لأمتها العربية ولمصر، وكانت من الدول التي تتقدم الصف في ثورة 30 يونيو.

وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو هي التي دفعت بمصر لكي تصل لهذه المرحلة والحالة من القوة والقدرة، موضحًا أن مصر تمتلك قوة ردع، والوضع الاقتصادي يتطور في مصر رغم كل الظروف التي يمر بها المواطن المصري.