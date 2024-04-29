أسامة كمال: مصر تحتاج كثيرا من الحلول.. ونريد تحقيق المصلحة

أكد الإعلامي أسامة كمال أن مصر تحتاج الكثير من الحلول، وتكون أكثر ابتكارًا، وبها الصناعة والزراعة جزء أساسي من التطوير، مهيبا بالحكومة للعمل على هذا الملف، إذ إن الصناعة أحد الملفات التي يتطرق إليها البرنامج.

وأوضح «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أنه لا بد أن نسعى لأن تعود عجلة الإنتاج للعمل بشكل جيد، مشددًا على أن الإنتاج أولى خطوات التصدير، معقبًا: «على الجميع أن يخلص النوايا سواء المسئولين في الحكومة والعاملين أو حتى المواطن المصري، ونريد تحقيق المصلحة».

الدولة المصرية ما زال أمامها الكثير من العمل

شدد على أن الدولة المصرية ما زال أمامها الكثير من العمل، وما حققته الحكومة خلال الفترة الأخيرة من جذب استثمارات وخطوات أخرى، خطوة في مشوار الألف ميل.