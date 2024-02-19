رئيس اتحاد العمال يتفقد أجنحة الشركات المشاركة بمعرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول

تفقد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، صباح اليوم الاثنين، أجنحة الشركات المشاركة بمعرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجبس 2024» تحت شعار «تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والإنتقال الطاقي وخفض الانبعاثات» بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من 19-21 فبراير.

مؤتمر مصر الدولي للبترول

واستمع رئيس عمال مصر، خلال الجولة، إلى شرح من المسؤولين عن شركات البترول والغاز العالمية المشاركة في المعرض، لعرض الرؤية المستقبلية وحجم الأعمال المنتظرة والاستثمار داخل مصر، خلال الفترة الحالية.

رافقه خلال الجولة أحمد السروجي، الأمين العام لنقابة البترول، رابح عسل، نائب رئيس نقابة البترول، عايدة محيي الدين نائب رئيس النقابة لشؤون المرأة، محسن جبر الأمين العام المساعد لنقابة البترول، المهندس أحمد نسيم أمين الصندوق المساعد لنقابة البترول، حسام فاروق نائب رئيس النقابة بالإسكندرية، هيثم زاد الدين رئيس المركز الإعلامي لنقابة البترول، عبدالله مشهور، رئيس أمانة العلاقات العامة، أحمد الجوهري أمين الشباب، صبرى عبد العزيز أمين الشؤون الطبية، محمد صلاح أمين التثقيف والتدريب، علاء زكي أمين الإسكان، أشرف المحروقي عضو المكتب التنفيذي، على حسن عضو المكتب التنفيذي، وعدد من أعضاء لجنة العلاقات العامة والإعلام بالنقابة العامة للعاملين بالبترول.

إيجبس 2024 يُعد بوابة السوق المصرية

وقال جبران، إن إيجبس 2024 يُعد بوابة السوق المصرية، وأحد أكثر الأسواق الواعدة في العالم، بالنسبة لقطاع البترول والغاز، حيث يمثل المؤتمر الحدث الأبرز في شمال إفريقيا وحوض البحر المتوسط الذي يتيح فرصة اللقاءات المباشرة مع الكوادر التي تقود تطوير القطاع، وتطوير الأعمال المتعلقة بالصناعة، وتبادل الخبرات علي المستوى العالمي، لافتا إلى أن سببه الرئيسي هو تلبية احتياجات الدول من الطاقة والثراوت البترولية.

وأضاف أن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2024)، أصبح خلال السنوات الماضية قبلة وتاريخًا مهمًا على الأجندة الدولية للطاقة، ينعقد في لحظة فارقة لمصر ولأفريقيا وللعالم على صعيدي المناخ والطاقة.

وأكد أن مصر حققت خلال السنوات الماضية تقدمًا كبيرًا في قطاع الطاقة بداية من الإستفادة من أصول الغاز والتحول إلى سوق الكهرباء، ونجحت في الإستفادة من الطاقة الشمسية مما أدى إلى جذب كميات هائلة من الإستثمارات من المؤسسات المالية.

وأشار إلى أن قطاع البترول في مصر يسير بخطى ثابتة إلى الأمام ويحقق أهدافه المستدامة وفق رؤية واستراتيجية، معقبا: «القيادة السياسية تحرص على توفير كل سبل الدعم ساهمت بشكل كبير فى إنجازات صناعة البترول والغاز المصرية».

كان قد افتتح الرئيس السيسي، الدورة السابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2024»، وحضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

ويشارك في معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول، كل الرؤساء التنفيذيين بقطاع الطاقة والبترول والغاز في العالم، بالإضافة إلى نخبة من وزراء الطاقة وممثلي الحكومات ومسؤولين رفيعي المستوى بالإتحاد الأوروبي وأمناء كبريات منظمات الطاقة الدولية وقادة الأعمال والمستثمرين في قطاع الطاقة؛ لبحث أهم القضايا لدعم تقدم قطاع البترول والغاز.

ويستضيف المؤتمر هذا العام نحو 35 ألف مشارك من 120 دولة ونحو 2200 أعضاء وفود وأكثر من 40 شركة مصرية وعالمية للطاقة والبترول والغاز وتكنولوجيا الطاقة، وتشهد فعالياته إقامة 80 جلسة نقاشية بمشاركة أكثر من 300 متحدثا، كما يضم المعرض المصاحب المقام علي مساحة 39 ألف متر مربع أجنحة لـ12 دولة تضم الصين، قبرص، ألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، رومانيا التي تشارك لأول مرة، إسبانيا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على 450 شركة عارضة من مختلف الدول.