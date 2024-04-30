سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء 30-4-2024

شهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30-4-2024، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في البنوك، إذ سجل 12.70 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم

وترصد السطور التالية، أسعار صرف الريال السعودي اليوم في عدد من البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 12.72 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، في بنك مصر.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 12.75 جنيه للشراء و12.78 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.71 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.70 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.72 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم عند 12.66 جنيه للشراء، كما سجل 12.75 جنيه للبيع في بنك cib.