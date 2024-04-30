اليوم.. آخر فرصة لدفع فواتير الغاز لشهر أبريل

قالت شركة الخدمات البترولية «بتروتريد»، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، والعاملة في مجالات تسويق الغاز الطبيعي، إن اليوم آخر فرصه لتحصيل ودفع قيمة فواتير الغاز لشهر أبريل.

وتوفر شركة «بتروتريد» العديد من الطرق التي تمكن المواطنين من تسديد قيمة فاتورة الغاز الطبيعي للمنازل، بشكل بسيط وسهل وسريع.

ما هي طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي؟

ومن أبرز طرق الدفع، التي أتاحتها الشركة للمواطنين المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي، الآتي:

1 – دفع فاتورة الغاز من خلال تطبيق الموبايل «بتروميتر».

2 – دفع الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني لشركة «بتروتريد» (اضغط هنا)، ويمكن من خلاله تسجيل القراءة الخاصة بعداد الغاز الطبيعي، ويتم الدفع من خلال البطاقات البنكية.

3 – كما يمكن الدفع لمُحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة الـPOS.

4 – الدفع عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

5 – من خلال تطبيق موبايل ماي فوري، ويمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

6 – من تطبيق موبايل جوميا، من خلال البطاقات البنكية.

7 – الدفع من خلال مكاتب البريد المصري.

8 – من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

9 – كما يمكن الدفع من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد.

10 – عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع، وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

11 – من خلال مراكز عملاء بتروتريد الخارجية، المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

12– من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع الشركة، ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

13- من خلال ماكينات خدمات الغاز الخاصة بالشركة، المتواجدة في العديد من المناطق والمولات.