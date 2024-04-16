«غرفة السياحة» تحذر المسافرين للسعودية من اصطحاب هذا الدواء: محظور تداوله

قال أسامة عمارة، المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في إطار الاجراءات التنفيذية لرحلات الحج والعمرة، فقد تلقت الغرفة خطابا من الاتحاد المصري للغرف السياحية، بشأن طلب وزارة الخارجية المصرية توعية المصريين المسافرين إلى المملكة العربية السعودية، سواء للعمل أو لأداء مناسك العمرة والحج، بمخاطر اصطحاب عقار «ليبراكس» والسفر به، في ضوء حظر المملكة له وتجريم اصطحابه مع المسافرين.

تداول العقار في السوق المصري بشكل طبيعي

ولفت «عمارة»، خلال الخطاب الدوري الذي تم تعميمه على كل شركات السياحة اليوم، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، أن خطاب اتحاد الغرف السياحية أكد أن عقار «ليبراكس» ومثائله متداوله في السوق المصري، وأثبت فاعلية في علاج المرضى الذي يعانون من القلق المصحوب باضطرابات هضمية تشنجية.

توعية الحجاج والمعتمرين

وأشار المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة في عدد الموقوفين بالسعودية نتيجة اصطحاب هذا العقار أثناء السفر، مطالبا شركات السياحة بضرورة توعية المعتمرين والحجاج بمضمون ما تقدم، حرصاً على عدم وقوعهم في أي مسائلة قانونية أثناء السفر.