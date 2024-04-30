5 أسرار تحافظ على رائحتك العطرة في الصيف.. اعرفيها

الحفاظ على رائحة رائعة في الصيف أمر يهم جميع النساء اللاتي يتعرضن للتعرق بشكل متكرر، لذلك نستعرض أسرار بسيطة تجعل رائحتك عطرة طوال الوقت، منها استخدام روائح الفواكه، أو الزيوت الطبيعية، وغيرها من الأساليب البسيطة والمتوفرة في كل بيت، بحسب موقع«beeautylish».

استخدم منتجات الفواكه

الخطوة الأولى للحصول على رائحة طيبة ورائعة طوال الصيف، هي اختيار المنتجات التي لها نفس الأطعمة اللذيذة، مثل استخدام جل الاستحمام أو غسول الجسم، برائحة الفواكه لتنظيف بشرتك وإنعاشها.

أتبع ذلك باستخدام مرطب الجسم بالفواكه المطابق للحفاظ على الرطوبة والحفاظ على رائحة بشرتك اللذيذة، وللحصول على دفعة إضافية من الفواكه، فكر في استخدام عطر يحتوي على روائح الحمضيات أو التوت أو الفواكه الاستوائية للاستمتاع بأجواء الصيف.

استخدم الزيوت الطبيعية

من أسرار الحفاظ على رائحة طيبة في الصيف، استخدم الزيوت الطبيعية مثل جوز الهند والجريب فروت والليمون والفانيليا لتعزيز رائحة الفواكه وتوفير فوائد إضافية للعناية بالبشرة بعد الاستحمام، ضع بضع قطرات من زيت الفاكهة أو زيت الفانيليا المفضل لديك على بشرتك؛ وهذا لا يساعد فقط على الاحتفاظ بالرطوبة، بل يترك رائحة منعشة وفاكهة طوال اليوم، ويضيف زيت الفانيليا نكهة حلوة وعطرية إلى عطرك الفاكهي، مما يخلق رائحة أكثر تعقيدًا وجاذبية.

استخدم عطر الشعر

فكر في استخدام عطر مصمم خصيصًا للشعر لإضافة عطر رقيق وطويل الأمد دون التغلب على الروائح الأخرى، وما عليك سوى رش عطر الشعر على فرشاة شعرك أو مباشرة على شعرك للاستمتاع برائحة الفواكه التي تدوم طويلاً، والتي تكمل عطرك العام وتجعل رائحتك طيبة.

ارتداء الأقمشة القابلة للتنفس

اختار الأقمشة الطبيعية مثل القطن والكتان والحرير للسماح لبشرتك بالتنفس ومنع العرق والروائحـ تعمل هذه المواد القابلة للتنفس على التخلص من الرطوبة، مما يبقيك منتعشًا ومرتاحًا، وتساعد في الحفاظ على رائحة الفواكه اللطيفة طوال اليوم.

تجنب الأطعمة ذات الرائحة القوية

الأطعمة التي تتناولها يمكن أن تؤثر على رائحة جسمك الطبيعية، للحفاظ على رائحة الفواكه، حاول تجنب الأطعمة ذات الرائحة القوية مثل الثوم والبصل والأطباق الحارة. بدلًا من ذلك، اختر الفواكه والخضروات الطازجة التي ستكمل رائحة الفواكه لديك وتبقي رائحتك حلوة.