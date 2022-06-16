7 أسباب وراء الرائحة الكريهة للفم.. و3 طرق للوقاية منها

يعاني العديد من الأشخاص من رائحة الفم الكريهة التي تتفاوت من شخص إلى آخر؛ وتروج الإعلانات للعديد من العلاجات والمنتجات المستخدمة لمعالجة هذه المشكلة، مثل: أنواع اللبان بالروائح المختلفة وطعم النعناع، ومحاليل غسول الفم وبعض المستحضرات الأخرى التي تهدف لمحاربة ومنع رائحة الفم الكريهة بشكل مؤقت، لكن ما أبرز مسببات الرائحة الكريهة للفم وكيف يعرف الشخص أنه يعاني من هذه المشكلة؟

أوضح الدكتور أحمد فؤاد، أخصائي طب الفم والأسنان، في تصريحات لـ«الوطن» أنه يمكن للشخص معرفة إذا كانت لديه مشكلة في رائحة فمه من خلال ضم يديه معا أمام فمه (كأنه ينادي على شخص) ويتنفس بشكل قوي، وإذا كانت الرائحة غير مستحبة يمكنه ملاحظتها.

أسباب رائحة الفم الكريهة:

1- في حالة نوم الشخص مفتوح الفم (التشخير) يسبب رائحة غير مستحبة لأن النوم والفم مفتوح وكذلك التشخير يسبب جفاف الفم، والحلق والأسنان، وبالتالي يسبب رائحة كريهة.

2- عدم غسل الأسنان قبل النوم، وذلك بسبب وجود بقايا الطعام بين فراغات الأسنان.

3- تسوس الأسنان وتحدث الرائحة بسبب ترسب بقايا الأكل داخل الجزء المتسوس من الأسنان.

4- ترسيبات وتراكم الجير على سطح الأسنان من الخارج والذي يحدث بسبب عدم الاهتمام بتنظيم الأسنان بشكل صحيح، ومن بين علامات وجود الجير على الأسنان، حدوث نزيف باللثة عند الضغط عليها.

5- بعض أمراض الفم مثل اللثة الصديدية والسرطانات.

6- زيادة الطبقة المبطنة للسان، من علاماتها اللسان الأبيض (الجير) ووجود ما يشبه الشعر أو القطيفة على أعلى اللسان.

7- بعض المشكلات الصحية المرتبطة بالجسم، ومن بينها الإصابة بالسكر أو الكبد أو المعدة.

الوقاية من مشكلات الأسنان

1- الاهتمام بغسل الأسنان مرتين يوميا، خاصة المرة الأخيرة قبل النوم، ولا يتم تناول أي أطعمة بعدها، واستعمال الفرشة بشكل دائري.

2- المضمضة بعد غسل الأسنان للتخلص من البكتيريا المسببة للرائحة.

3- المداومة على الكشف الدوري على الأسنان كل 6 أشهر لإجراء الفحص الطبي، وتنظيف الجير المتراكم على الأسنان.