رئيس «مياه المنيا»: رفع طاقة محطة السراريه المرشحة لتغذي مجلس قروي بني خالد

تفقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا يرافقه النائب محمد نشأت العمدة والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، محطة مياه السراريه المرشحة بسمالوط والتي تعمل بطاقة تصميمية 100 ل/ ث.

رفع الطاقة التصميمية للمحطة

تابع المهندس رجب السعيد رئيس مياه المنيا أعمال الإحلال والتجديد والصيانة بالمحطة، إذ أكد خلال زيارته أنه سيتم رفع الطاقة التصميمية للمحطة لتغذي مجلس قروي بني خالد والقضاء على مشكلة ضعف المياه بها وشدد على ضرورة توفير مهمات ووسائل السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل والحفاظ على العنصر البشري.

الاهتمام بخطط الغسيل والصيانة الدورية للشبكات

وأشار رئيس المياه إلى أنه سوف يتم الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية في التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والاهتمام بجودة مياه الشرب المنتجة بمختلف مراحل الإنتاج والاهتمام بخطط الغسيل والصيانة الدورية للشبكات وصيانة المعدات.