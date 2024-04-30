5 مشروبات تنعش الجسم وترطبه في فصل الصيف.. تمتعك بكامل نشاطك

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد الشعور بالعطش والتعب، ومعه فقدان الهمة والنشاط والقدرة على إنجاز المهام المطلوبة نتيجة زيادة الشعور بالخمول؛ لذا ولتجنب هذه المشكلة، نستعرض في السطور التالية 5 مشروبات تنعش الجسم وترطبه خلال فصل الصيف.

وبحسب ما ورد في موقع «ndtv»، فإن هناك عدة مشروبات يمكن الاعتماد عليها في فصل الصيف لترطيب الجسم ومده بالطاقة والنشاط، منها:

1. الماء المشروب الأساسي

أكثر المشروبات أهمية وضرورية لترطيب الجسم.

يُنصح بشرب 8 أكواب من الماء يوميًا على الأقل.

يمكن إضافة بعض النكهات الطبيعية للماء، مثل شرائح الليمون أو النعناع، لجعله أكثر مذاقًا.

2. عصير البطيخ

غني بالماء والفيتامينات والمعادن، ومصدر ممتاز للبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم.

يمكن إضافة بعض الثلج إلى عصير البطيخ لجعله أكثر برودة.

3. الشاي المثلج

مشروب منعش ولذيذ، وغني بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة.

يمكن تحضير الشاي المثلج باستخدام الشاي الأسود أو الأخضر أو الأعشاب.

4. عصير الليمون بالنعناع

غني بفيتامين سي الذي يعزز جهاز المناعة.

يساعد على تحسين الهضم.

يمكن إضافة بعض العسل إلى عصير الليمون بالنعناع لتحليته.

5. الكركديه المثلج

مشروب غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات.

يساعد على خفض ضغط الدم.

يمكن تحضير الكركديه المثلج عن طريق نقع أزهار الكركديه في الماء الساخن، ثم تصفيته وتركه ليبرد قبل إضافة الثلج إليه.

الحفاظ على رطوبة الجسم في فصل الصيف

وهناك عدة نصائح يمكن اتباعها في فصل الصيف لـ الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل عام، منها: