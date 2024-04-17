حصن نفسك من رياح الخماسين بـ5 مشروبات مفيدة.. «تقاوم الفيروسات»

تحذيرات عديدة وجهتها هيئة الأرصاد الجوية لمرضى الحساسية والأمراض الصدرية خلال اليومين الماضيين، عند الخروج من المنزل، وذلك بعد الحديث عن توقعات بشأن ضرب رياح الخماسين لأماكن عديدة في مصر، على رأسها القاهرة الكبرى، باعتبارها أحد الظواهر المرتبطة بفصل الربيع والتي تحدث لمدة 50 يومًا على فترات.

ضرورة الجلوس في المنزل وعدم الخروج، كانت أبرز النصائح التي وجهتها هيئة الأرصاد الجوية والعديد من الأطباء لمرضى الحساسية وأصحاب الأمراض التنفسية، مع مطالبات مكثفة بالحرص على ارتداء الكمامة للجميع عند الاضطرار للخروج من المنزل.

وفي هذا السياق، نصحت الدكتور نهلة عبدالوهاب، استشاري التغذية والبكتيريا والمناعة بجامعة القاهرة، خلال حديثها لـ لـ«الوطن» بضرورة تحصين نفسك من الأمراض التنفسية والفيروسية عند نشاط رياح الخماسين، من خلال تناول 5 مشروبات تفيدك في تلك الأثناء، وهي كالتالي:

تقوية جهاز المناعة

عصير البرتقال: يُعد البرتقال مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية للجسم، والتي تعمل على تقوية جهاز المناعة، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل ضد الالتهابات والعدوى الفيروسية التي تنشط وقت رياح الخماسين.

عصير الليمون: يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة، ما يجعله من أشهر المشروبات التي تستخدم لزيادة كفاءة الجهاز المناعي ومقاومة الأوبئة والفيروسات.

النعناع: تساعد أوراق النعناع على معالجة اضطرابات الجهاز التنفسي التي تحدث وقت نشاط رياح الخماسين، كما تساهم في تخفيف الاحتقان في الأنف والحنجرة.

علاج الالتهابات البكتيرية